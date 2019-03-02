ВСУ "завалили" командира роты "Востока" по кличке Скиф - у предводителя террористов не было шансов

02.03.2019 16:52

Бойцы ООС 28 февраля ликвидировали командира роты группировки "Восток" по кличке Скиф. Он еще не опознан.

Об убийстве высокопоставленного террориста "ДНР" рассказали в Сети его сообщники, передает "Диалог.UA" .

Александр Николаевич Скиф простился с жизнью в минувший четверг, 28 февраля. Помогли ему в этом украинские военные. "Ушел туда, откуда не возвращаются. Командира роты сразила пуля, которая не оставила ему шансов выжить", - рассказали террористы. Стоит отметить, что Скиф был профессиональным наемником и активно участвовал в войне на Донбассе. Он орудовал на самых "горячих" точках фронта: Славянске, Дебальцево, Горловке и других. Ранее он командовал взводом гранатометчиков, а последние 2 года был командиром роты 11-го полка террористической "ДНР", более известного как "Восток". Настоящая фамилия предводителя террористов пока неизвестна.