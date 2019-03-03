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"Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"
Бывший главарь группировки "Восток" Александр Ходаковский публично признал, что без остальной Украины экономика Донбасса обречена.
Он просит снять торговую блокаду. Заявление Ходаковского вызвало ажиотаж в соцсетях, передает "Диалог.UA". Ходаковский записал очередное видеообращение, в котором пожаловался, что народ оккупированного Донбасса "загибается". Он также добавил, что единственным решением экономических проблем "Л/ДНР" является только восстановление экономических связей с неоккупированной Украиной.
"Я бы начал торговать с Украиной. Я бы начал разговаривать с точки зрения наших экономических взаимоотношений. Был период, когда мы кричали, что это недопустимо… Был период, когда мы считали, что это неприемлемо. Но тогда у людей еще в запасах где-то в кошельках заначки оставались. Сейчас для хоть какого-то оживления экономики торговля с Украиной нам нужна", - заявил террорист.
Он также констатировал окончательное "свертывание" планов о расширении "Л/ДНР" за счет новых украинских территорий. Оккупированный Донбасс на долгие годы предстоит жить в том ужасе, в который его превратила Москва за последние 5 лет. Выход только один - Украина.
В соцсетях активно обсуждают скандальное заявление Ходаковского. Известный украинский журналист Денис Казанский пришел к выводу, что торговая блокада Донбасса была правильным решением, она "открыла глаза" даже самым ярым сторонникам "русского мира".
"Ходаковский теперь за торговлю с Украиной, потому что в "ДНР" людям стало уже нечего жрать. Пока у людей были деньги, они были против "торговли с фашистами", но теперь народ так обеднел, что можно и поторговать. Хунта, помоги, голодаем!" - иронизирует журналист.
""Кормильцы" то как заговорили", - возмущаются комментаторы словами Ходаковского. Они обратили внимание на то, что у "республик", которые уже очевидно "кинула" Россия, серьезно "поумерились аппетиты".
"Воевали за то, чтобы торговать с другой частью Украины. Теперь все ясно", - недоумевают в Сети.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Ходаковский
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