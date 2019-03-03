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Блокпосты ОРДО: на Каргиле мало пеших, на Еленовке есть движение
Сегодня утром блокпосты Донецкой области, находящиеся под контролем членов НВФ, собирают небольшие очереди, на некоторых КПВВ проезд практически свободен. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
По информации пользователей, на Бахмутском направлении сегодня не слишком большая очередь:
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:25, 95 автомобилей, 9 — автобусов и микроавтобусов, до 70 человек пешей очереди»
При этом на Марьинском направлении сегодня на Каргиле небольшая льготная очередь и мало пеших:
«На выезд из Донецка около 100 машин, льготки около 10»
«Два автобуса, пеших мало»
В Еленовке на Мариупольском направлении достаточно большая льготная очередь, но движение есть:
«Основная стоит на церкви на остановке, а льготной не видно»
«Очередь до второго туалета. Движение есть»
На КПП «Станица Луганская» мало людей, поэтому пересечение пункта пропуска проходит быстро:
«8.50 мск ЛНР, 9.15 СТАНИЦА, из Станицы пусто, только тачки»
«Сегодня с утра ЛНР прошли транзитом Украина -на 2 пролета»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Еленовка, блокпост, пункт пропуска, ОРДЛО, ОРДО
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