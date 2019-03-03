Блокпосты ОРДО: на Каргиле мало пеших, на Еленовке есть движение

03.03.2019 13:40

Сегодня утром блокпосты Донецкой области, находящиеся под контролем членов НВФ, собирают небольшие очереди, на некоторых КПВВ проезд практически свободен. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По информации пользователей, на Бахмутском направлении сегодня не слишком большая очередь:

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:25, 95 автомобилей, 9 — автобусов и микроавтобусов, до 70 человек пешей очереди»

При этом на Марьинском направлении сегодня на Каргиле небольшая льготная очередь и мало пеших:

«На выезд из Донецка около 100 машин, льготки около 10»

«Два автобуса, пеших мало»

В Еленовке на Мариупольском направлении достаточно большая льготная очередь, но движение есть:

«Основная стоит на церкви на остановке, а льготной не видно»

«Очередь до второго туалета. Движение есть»

На КПП «Станица Луганская» мало людей, поэтому пересечение пункта пропуска проходит быстро:

«8.50 мск ЛНР, 9.15 СТАНИЦА, из Станицы пусто, только тачки»

«Сегодня с утра ЛНР прошли транзитом Украина -на 2 пролета»

Источник: https://donpress.com