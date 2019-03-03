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На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко
Президент Петр Порошенко заявил, что по спецпроекту, связанному росийской агрессией в нейтральных водах Черного моря, 50 млн евро направляется на поддержку Приазовья — Мариуполя и Бердянска. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента, передает УНН.
«Мы все сделаем, чтобы вы имели доступ к ресурсам, о которых мы ведем переговоры с партнерами. Нет ни одной моей встречи с руководством Евросоюза, чтобы я не говорил о деньгах», — цитирует издание слова Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области.
Порошенко также рассказал о «специальном проекте, связанном с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря, на который направляется 50 млн евро». В АП уточнили, что эти средства предназначены для поддержки Мариуполя и Бердянска.
По словам Порошенко, ключевым вопросом для изменений на местах является финансовая и техническая поддержка.
«Конечно, не избежать вопроса — где взять деньги на перспективные проекты. Первое — общины уже получили деньги благодаря децентрализации. Второе — это совместные проекты с Европейским Союзом. И я подчеркиваю, если мы не оплошаем, если мы будем объединены, если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться», — отметил глава государства.
«И это доступ не только к технической помощи, но и к огромным финансовым ресурсам», — подчеркнул президент.
Порошенко отметил, что в Мариуполе и некоторых общинах Одесской области уже внедряются совместные проекты с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития.
«Сейчас по моему поручению в министерстве региональной политики будет создан консультационный центр по доступу к международным финансовым ресурсам и каждый руководитель объединенной общины сможет иметь доступ к этим ресурсам», — сообщил он.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, евро, Бердянск, Мариуполь, Порошенко
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