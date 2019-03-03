Ташкент не был арестован в Ростове: боевики показали, где на самом деле скрывается выживший экс-главарь "ДНР"

03.03.2019 11:28

Один из бывших главарей "ДНР" и соратник убитого в Донецке Александра Захарченко Александр Тимофеев по кличке "Ташкент" не был арестован в Ростове.

Громкую информацию российских СМИ опроверг сбежавший из Донецка в РФ Александр Казаков, опубликовав совместную фотографию с "Ташкентом" на своей странице в социальной сети. По всей вероятности, снимок сделан в Москве, где проживает Казаков.

Казаков, который долгое время являлся советником Захарченко, на своей странице в социальной сети в качестве доказательства показал снимок с Ташкентом в кафе и высмеял сообщения ростовских изданий об аресте Ташкента. "2 марта 2019. 19.00.

Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьем, я кофе, он - чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и... ржем. Ребята, не надоело?" - написал он на своей странице в социальной сети. Ранее ряд СМИ сообщили об аресте боевика российскими спецслужбами и этапировании его в Москву.



Источник: www.dialog.ua