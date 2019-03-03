В Кабмине заявили о риске остановки водоснабжения на Донбассе

03.03.2019 13:00

Запланированная главарями «ЛДНР» «национализация» предприятия «Воды Донбасса» может привести к полной остановке водоснабжения в регионе. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Кроме того, он сообщил, что ситуация с загрязнением ресурса на Донбассе резко ухудшилась. Черныш добавил:

«Это может привести к полной остановке водоснабжения региона. Мне кажется, что многие люди просто не до конца понимают, что происходит. Для меня это примерно то же самое, что угроза совершения террористического акта».

Чиновник сообщил, что два года назад, а поддержку коммунального предприятия «Вода Донбасса» из госбюджета выделили 70 миллионов долларов, чтобы не прекратилось водоснабжение для жителей региона:

«Из гуманитарных соображений Украина всячески пытается поддержать систему водоснабжения, хотя она является экономически неэффективной».

По его словам, сейчас существуют угрозы попадания вредных веществ в подземные воды, в воду, подаваемую по каналу «Северский Донец — Донбасс» и всю систему водоснабжения. Черныш подчеркнул:

«Качество поверхностных вод в Донецке за последние 4 года значительно ухудшилось из-за того, что прекратили откачивать воду из некоторых шахт. По нашему заказу брались образцы воды в поверхностных водоемах Донецка для анализа, конечно, это не официальный анализ, а просто мониторинг ситуации. Показатели воды очень плохие. Проблема качественной воды на Донбассе существует в принципе, но сейчас, из-за угроз национализировать часть компании „Вода Донбасса“, вопрос обострился еще больше».

Источник: https://donpress.com