Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Кабмине заявили о риске остановки водоснабжения на Донбассе

03.03.2019 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кабмине заявили о риске остановки водоснабжения на Донбассе

Запланированная главарями «ЛДНР» «национализация» предприятия «Воды Донбасса» может привести к полной остановке водоснабжения в регионе. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Кроме того, он сообщил, что ситуация с загрязнением ресурса на Донбассе резко ухудшилась. Черныш добавил:

«Это может привести к полной остановке водоснабжения региона. Мне кажется, что многие люди просто не до конца понимают, что происходит. Для меня это примерно то же самое, что угроза совершения террористического акта».

Чиновник сообщил, что два года назад, а поддержку коммунального предприятия «Вода Донбасса» из госбюджета выделили 70 миллионов долларов, чтобы не прекратилось водоснабжение для жителей региона:

«Из гуманитарных соображений Украина всячески пытается поддержать систему водоснабжения, хотя она является экономически неэффективной».

По его словам, сейчас существуют угрозы попадания вредных веществ в подземные воды, в воду, подаваемую по каналу «Северский Донец — Донбасс» и всю систему водоснабжения. Черныш подчеркнул:

«Качество поверхностных вод в Донецке за последние 4 года значительно ухудшилось из-за того, что прекратили откачивать воду из некоторых шахт. По нашему заказу брались образцы воды в поверхностных водоемах Донецка для анализа, конечно, это не официальный анализ, а просто мониторинг ситуации. Показатели воды очень плохие. Проблема качественной воды на Донбассе существует в принципе, но сейчас, из-за угроз национализировать часть компании „Вода Донбасса“, вопрос обострился еще больше».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, водоснабжение, Кабмин, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх