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Архив - Донецкая область

В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой

03.03.2019 21:06
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В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой

Так называемый «представитель Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ якобы стягивают военнослужащих и боевую технику в район неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Безсонов отметил:

«Среди технического оснащения боевиков — восемь БМП и девять единиц 122-мм гаубиц Д-30. В качестве средств усиления этой боевой группе переданы 10 танков из состава 30-й механизированный бригады».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, ВСУ, ОРДО
 
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