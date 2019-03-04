Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник

04.03.2019 08:40

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УП.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские позиции из минометов калибров 120 и 82 мм в районе населенного пункта Водяное и из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

Из минометов калибра 120 мм враг бил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Вольный, из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское, из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Крымское.

В общем оккупанты потратили 100 мин различных калибров.

В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

В штабе ООС подчеркивают, что ни один из обстрелов не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, один ранен. Также был сбит один БПЛА противника типа "Орлан-10".

По состоянию на 7:00 4 марта противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное. Потерь нет.

Источник : https://from-ua.