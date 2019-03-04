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Бойцы «Азова» объяснили, почему вернулись на передовую в зоне ООС

04.03.2019 22:38
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Бойцы «Азова» объяснили, почему вернулись на передовую в зоне ООС

Спустя четыре года военные батальона «Азов» вернулись на передовые позиции в зоне ООС на Донбассе. Об этом сами бойцы сообщили журналистам Радио «Свобода».

В интервью сами бойцы сообщают, что многие военные ушли из батальона в 2015 году, после завершения масштабных военных действий. Сейчас военнослужащие вернулись на передовые позиции чтобы отстаивать границы государства. Бойцы рассказали о традициях в батальоне и ситуации на фронте. Кроме того, отмечается, что бойцы батальона «Азов» прошли подготовку к стандартам НАТО и на данный момент готовы выполнять любые военные мероприятия в случае эскалации конфликта.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, бойцы, зона, передовая, ООС
 
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