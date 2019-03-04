Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину

04.03.2019 18:21

За пять лет молодая ДНР унаследовала огромный букет проблем от «духовной» России как в экономическом, так и в социальном плане. Не стала исключением и так называемая бесплатная медицина, которая находится в критическом состоянии.

В официальных данных, обнародованных министром здравоохранения республики Ольгой Долгошапко, отмечается, что в глубинках наблюдается острый дефицит медицинских кадров.

По состоянию на 1 января 2019 года численность врачей составила 9 110, что на 135 врачей (1,5%) меньше, чем в 2017 году. Количество средних медработников – 18 037 человек (на 259 человек меньше по сравнению с 2017 годом). Общий дефицит врачей в ДНР составляет почти 6 тысяч человек, а медработников – более 7 500 человек. Нехватка работников обусловлена тем, что многие специалисты уехали из-за боевых действий, а увеличение набора студентов в Донецкий медуниверситет не позволяет покрыть возникшую потребность. Следующей причиной нехватки медиков является низкий уровень зарплаты. Сегодня средний оклад врача – молодого специалиста составляет 4500 рублей, среднего медработника – 3900.

Неважно обстоят дела в автопарке, где необходимо обновить, а в некоторых случаях — заменить больше 100 автомобилей скорой помощи. Оборудование и техника с 20-летней эксплуатацией в больницах сильно устарела и требует срочной замены. Медикаментами лечебные заведения обеспечены всего лишь на 20%.

Подытожив, становится абсолютно ясно, что в оккупированных районах Донецкой области система здравоохранения, какой она, вероятно, задумывалась, не функционирует. Попытки, или хотя бы мысли об изменении ситуации к лучшему повсеместно наталкиваются на непреодолимый барьер, созданный из нежелания, непонимания и полной незаинтересованности власти, в первую очередь – Пушилина и его окружения. Да, современность в лице прогресса неумолимо и естественно ведет к тому, что бесплатной медицины не будет, и это понятно. Но медицинские и социальные программы однозначно должны иметь место и быть реализованными, на эти нужды должны направляться деньги в первую очередь! К сожалению, с такой властью и мизерными доходами, жителям временно оккупированных территорий это не светит, увы…

Источник : https://news.dn.ua