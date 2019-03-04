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В Донецке начали массово пилить деревья в ботаническом саду
Жители временно оккупированного Донецка встревожены – в ботаническом саду идет массовый спил деревьев. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке, а также в Горловке и Макеевке идет массовый спил деревьев. В Макеевке и Горловке уничтожение деревьев называют «кронированием». Однако, вместо здоровых деревьев остаются пни высотой около 1-1,5 метров, а больные, старые и ветхие деревья не трогаются.
Во временно оккупированном Донецке «лесорубы» добрались до ботанического сада, что вызвало волнение и негодование дончан. Также дончане сообщают, что в городе уничтожаются деревья, а вместо них остаются только щепки, ветки и мусор.
Везде, где проводится «кронирование», «вырубка» и т.д. стволы спиленных деревьев распиливаются на чурки и грузят в машины.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Кто-то уничтожает наш ботанический сад, ворота на фото выходят на макшоссе напротив платного ботсада, оставляют после себя ужас, а со стороны калинкино местные скоро всё спилят, такое место классное неохота чтобы оно исчезло»,
«Не удивлена пр всему городу пилят и бабло рубят от продажи пеньков и чурочек, а ветки и мусор тут же бросают, только одни вопрос, кто сажать будет, такими успехами 1-2 года и пустыня везде будет»,
«Наверное думают нас здесь уже не будет и нам оно не надо будет. А они люди временные и такие ценности превращают в деньги. Ведь им нужнее!»,
«Но если разжечь костер, то тут как тут ребята в форме»,
«Наш двор на Путиловке вдоль дороги после их трудов похож на свинарник опилки, ветки, мусор»,
«Вот это и обидно рубают живые, не аварийные деревья причем сразу пилят на чурочки грузят в машины. Это и у нас было и по городу вижу»,.
«Ой беда! Плановая вырубка называется!»,
«По всей территории ДНР идёт массовое уничтожение насаждений… Рубят и пилят буквально всё, к чему только успевают добраться… Скорее всего, власть в доле, иначе как тогда объяснить это безобразие, которое ведут в масштабных объёмах и с молниеносной скоростью, а самое главное, никто за это не отвечает и до сих пор не наказан?!»,
«Какая плановая вырубка? Сколько лет живём, такого не было, когда под ноль деревья спиливают, которые простояли лет по 30»,
«С неподконтрольного Донбасса качают бабло со всего, что только может принести прибыль».
Теги: Донецк, Донбасс, ботанический сад, деревья
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