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Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах

05.03.2019 20:04
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Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах

На улицах захваченного оккупантами РФ Донецка наблюдатели Миссии ОБСЕ обнаружили опасные для жизни боеприпасы, видимо, оставшиеся от боевиков "ДНР".

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ нашли корпуса боеприпасов реактивной системы залпового огня в мирных районах Донецка, передает "Диалог.UA".

Улики приведены в отчете Миссии, опубликованном 4 марта. Известно, что в оккупированном Донецке на улице Путиловская Роща, примерно в 3,5 км к северо-востоку от центрального железнодорожного вокзала члены патруля СММ обнаружили лежащий на обочине дороги корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня "Град". Кроме того, наблюдатели нашли на ул. Ананченко в микрорайоне Трудовские примерно в 10 м от близлежащих жилых домов предмет, застрявший посередине улицы в асфальтном покрытии. Согласно оценке СММ, это был корпус реактивного снаряда РСЗО. Подобные находки ОБСЕ, которые бесконтрольно валяются под ногами из-за безответственности боевиков "ДНР", могут нести смертельную опасность для мирных жителей.



Теги: Донецк, Донбасс, боеприпасы, ОБСЕ, ДНР, боевики, РСЗО "Град"
 
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