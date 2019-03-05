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Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что только благодаря его группе членов НВФ на Донбассе смогли провести «референдум» о создании «ДНР».
Об этом он сообщил на пресс-конференции в российском городе Самаре, передает donpress.com.
Комментируя возможность проведения «референдума» в других городах Украины он отметил:
«На самом деле „референдумов“ в Харькове и Одессе не было только по той причине, что некому было их защищать. В Донецке, если бы наши группы не зашли, моя, конкретно, то, наверное, все бы произошло по харьковскому или одесскому сценарию».
Кроме того, Стрелков отметил, что в 2014 году захват был для него не единственным вариантом:
«У меня был выбор: идти на Одессу или на Донецк. У меня были делегаты из Донецка и были делегаты из Одессы. Причем, они обращались не ко мне лично (меня тогда толком никто не знал), а к Аксенову, а Аксенов их переправлял ко мне. Меня чуть ни на коленях умолял представитель Одессы идти на Одессу. Но извините, имея такие крохотные силы, действовать вдали от российских границ, я не решился. Некому было защищать — там все подавили в корне, в зародыше…».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Одесса, референдум, ДНР, Стрелков, Гиркин, НВФ, Аксенов
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