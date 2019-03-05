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Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""
Боевик "ДНР" Павел Губарев обвинил экс-"министра финансов и сборов" "ДНР" Александра Тимофеева в том, что его люди пытают жителей, переодевшись в форму "Азова".
Боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР" занимаются похищением людей по приказу бывшего "министра финансов и сборов" "ДНР" Александра Тимофеева (Ташкент), передает "Диалог.UA".
Об этом заявил одиозный главарь "ДНР" Павел Губарев в интервью российским пропагандистам. "Вооруженные люди так называемого "спецназа Миндоха", переодевшись в форму бойцов украинского "Азова", похитили пожилого отца директора телеканала "Новороссия-ТВ". Его пытали, выбили зубы. Искали какой-то гараж с оружием", – рассказал он. Также Губарев настаивает на том, что против одного из предпринимателей был сфабрикован крупный штраф и возбуждено "уголовное дело".
Теги: Донецк, Донбасс, уголовное дело, пытки, ДНР, боевики, батальон "Азов", Губарев, Тимофеев (Ташкент)
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