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Архив - Донецкая область

На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ

05.03.2019 20:33
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На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ

На Донбассе в зоне ООС зафиксировали появление новых единиц вооружения и военной техники подразделений НВФ вне линий отвода.

Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации.

По данным центра, в зоне безопасности обнаружены:

четыре танка и самоходная гаубица — около Новоселовки;

две боевые машины пехоты БМП-1 и одна боевая бронемашина другой модификации замечены у населенного пункта Стила;

четыре БМП-1 — в районе Докучаевска;

один МТ-ЛБ — в районе Сентяновки;

один МТ-ЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ -23−2 — неподалеку от населенного пункта Миус;

две БМП — рядом с Михайловка (30 км северо-восточнее Донецка);

два грузовых автомобиля в составе комплекса РЭБ «Торн» — в Ясиноватой.

В штабе ООС уточнили:

«Приведенные факты свидетельствуют о целенаправленных действиях марионеток Кремля по усилению напряженности на линии соприкосновения и демонстративного нарушения международных договоренностей по урегулированию конфликта».



Теги: Донбасс, штаб, вооружение, бронетехника, военная техника, СЦКК, НВФ, ООС
 
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