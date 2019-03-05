Оккупанты РФ считают "200-х": ВСУ наказали врага за минометный огонь по жителям Зайцево и Новолуганског

05.03.2019 10:12

Незаконные вооруженные бандформирования вели огонь по мирным жителям Зайцево и Новолуганского, за что четверо террористов поплатились жизнью.

Минувшие сутки, 4 марта, боевики "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня на захваченной территории Донбасса, передает "Диалог.UA".

Российско-оккупационные войска не оставляют своих попыток окончательно раскачать ситуацию на востоке Украины смертельными провокациями. В данных разведки указывается, что четырех оккупантов удалось уничтожить ответным огнем, а один ранен. По уточненным данным, российско-оккупационные войска осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Удары врага частично повредили жилой дом и хозяйственные постройки. Уже в начале текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское.