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Архив - Донецкая область

Оккупанты РФ считают "200-х": ВСУ наказали врага за минометный огонь по жителям Зайцево и Новолуганског

05.03.2019 10:12
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Оккупанты РФ считают "200-х": ВСУ наказали врага за минометный огонь по жителям Зайцево и Новолуганског

Незаконные вооруженные бандформирования вели огонь по мирным жителям Зайцево и Новолуганского, за что четверо террористов поплатились жизнью.

Минувшие сутки, 4 марта, боевики "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня на захваченной территории Донбасса, передает "Диалог.UA".

Российско-оккупационные войска не оставляют своих попыток окончательно раскачать ситуацию на востоке Украины смертельными провокациями. В данных разведки указывается, что четырех оккупантов удалось уничтожить ответным огнем, а один ранен. По уточненным данным, российско-оккупационные войска осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Удары врага частично повредили жилой дом и хозяйственные постройки. Уже в начале текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское.



Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ
 
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