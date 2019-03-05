"Ополченцы ДНР" – гопники и пенсионеры: в "республике" рассказали правду об оккупантах

05.03.2019 10:53

Армия боевиков состоит из гопников и пенсионеров, поскольку солдаты убрались подальше из "русского мира".

Так, автор статьи пропагандистского издания "ПолитНавигатор" рассказал об основных категориях жителей ОРДЛО, которые стали на сторону террористов, передает "Диалог.UA".

Первыми побежали пополнять ряды оккупантов в "ДНР" гопники с характерной речью и внешним видом. Также автор отметил, что в рядах боевиков часто встречаются пенсионеры, которые отправились воевать за "русский мир" с первых дней боевых действий на Донбассе. Автор публикации упоминает и "золотую молодежь", которая начала свою террористическую "карьеру" в рядах "титушек" еще в двадцатилетнем возрасте. Также в материале отмечается, что "армию ополченцев" собрали из тех, кто не подходит под описание военного, поскольку полицейские и военнослужащие не захотели воевать плечом к плечу с оккупантами и покинули "молодую республику".