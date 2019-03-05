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Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины: Ходаковский рассказал, что для боевиков является самым страшным
Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский возмущен предательством танкистки "ДНР" Светланой Дрюк, однако попытался быстро успокоить сторонников боевиков и россиян на оккупированной части Донбасса.
Наемник заявил, что большой опасностью для "ДНР" является значительное количество влиятельных, но не выявленных предателей, передает dialog.ua.
На своей странице в социальной сети сразу после разразившегося скандала Ходаковский попытался сделать вид, что он абсолютно не переживает по поводу тяжелого для боевиков предательства: однако тон и слова российского наемника полностью подтверждают, что переход на сторону Украины бывшей сепаратистски стал для него неприятным и тяжелым ударом. Более того, Ходаковский опасается, что сторонников Украины и предателей боевиков на оккупированной части Донбасса еще предостаточно. "Можно с высоты праведности метнуть громы и молнии в тетку с помутненным рассудком, решившую перебежать в стан врага, прихватив с собой стопку информационного мусора, из которого грозят слепить материал для Гааги. Можно. Но не нужно и не хочется. Во-первых, можете не сомневаться, что невыявленных предателей более значимого калибра среди нас имеется, просто их роль в другом", - пишет он и уверяет, что Дрюк скоро станет не нужна Украине. При этом в комментариях сторонники боевиков сильно разочарованы поступком женщины. "Да, что это, как это??? Нельзя так... Невозможно просто. Согласен с Александром Сергеевичем, то что сбежала, однозначно, хорошо. Ужасно то, что к технике новейшей ее подпустили... И сколько там еще таких?" - пишут они.
Теги: Украина, Донбасс, женщина, танк, побег, ДНР, боевики, соцсети, Ходаковский
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