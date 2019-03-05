Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ, поврежден жилой дом

05.03.2019 10:29

За минувшие сутки члены НВФ девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное вооружение. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник вел огонь по украинским защитникам из танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики вели огонь из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов в районе населенного пункта Лебединское, из минометов 120-го калибра — вблизи Водяного, а из артиллерийских систем калибра 122 мм — в районе Широкино. Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы были применены у поселка Пески.

Помимо этого, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» пртивник из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции ВСУ в районе Зайцево, из артиллерийских систем калибра 122 мм — в районе Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм — у села Крымское. Из стрелкового оружия велся огонь вблизи Станицы Луганской.

По данным разведки, 4 марта четырех членов НВФ уничтожили и один получил ранение.

Подразделения НВФ из минометов обстреляли Зайцево и Новолуганское, в результате чего частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.