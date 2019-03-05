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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ применили на Донбассе танки: погиб боец ВСУ

05.03.2019 08:33
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Подразделения НВФ применили на Донбассе танки: погиб боец ВСУ

За сутки подразделения НВФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения, в том числе — из танков. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

По данным штаба, огонь из танков члены НВФ применили впервые с начала года.

Танковый обстрел произошел у населенного пункта Лебединское Там же противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного НВФ стреляли дважды из минометов 120-го калибра. Из артиллерийских систем калибра 122 мм они обстреляли украинских воинов в районе населенного пункта Широкино.

Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов противник бил у поселка Пески. Также, в районе поселка Зайцево члены НВФ обстреляли расположение ВСУ из минометов калибра 120 мм.



Теги: Донбасс, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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