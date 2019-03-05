- Страшно, пусто и безлюдно. В сети опубликовали кадры Киевского проспекта в Донецке. ВИДЕО09:10
- Подрыв 8 российских танков партизанами под Торезом и мощный взрыв на полигоне "ДНР". ВИДЕО08:49
- Подразделения НВФ применили на Донбассе танки: погиб боец ВСУ08:33
- Бойцы батальона "Азов" рассказали, зачем они вернулись на Донбасс. ВИДЕО08:09
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть07:30
- Бойцы «Азова» объяснили, почему вернулись на передовую в зоне ООС22:38
- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину18:21
- Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины потряс боевиков: наемники на Донбассе не могут прийти в себя 14:05
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке большие очереди13:50
Подразделения НВФ применили на Донбассе танки: погиб боец ВСУ
За сутки подразделения НВФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения, в том числе — из танков. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
По данным штаба, огонь из танков члены НВФ применили впервые с начала года.
Танковый обстрел произошел у населенного пункта Лебединское Там же противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Водяного НВФ стреляли дважды из минометов 120-го калибра. Из артиллерийских систем калибра 122 мм они обстреляли украинских воинов в районе населенного пункта Широкино.
Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов противник бил у поселка Пески. Также, в районе поселка Зайцево члены НВФ обстреляли расположение ВСУ из минометов калибра 120 мм.
Теги: Донбасс, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
- Гибнут десятками. Озвучены потери НВФ за прошедший месяц
- На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен
- НВФ применили запрещенное оружие против ВСУ и понесли потери
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки
- Прицельный огонь, минометы и снайпер: боевики продолжают нарушать "Минск"
- Страшно, пусто и безлюдно. В сети опубликовали кадры Киевского проспекта в Донецке. ВИДЕО09:10
- Подрыв 8 российских танков партизанами под Торезом и мощный взрыв на полигоне "ДНР". ВИДЕО08:49
- Подразделения НВФ применили на Донбассе танки: погиб боец ВСУ08:33
- Бойцы батальона "Азов" рассказали, зачем они вернулись на Донбасс. ВИДЕО08:09
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть07:30
- Бойцы «Азова» объяснили, почему вернулись на передовую в зоне ООС22:38
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины20:03
- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину18:21
- Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины потряс боевиков: наемники на Донбассе не могут прийти в себя 14:05
- Страшно, пусто и безлюдно. В сети опубликовали кадры Киевского проспекта в Донецке. ВИДЕО09:10
- Звезда "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри умер после инсульта09:00
- Подрыв 8 российских танков партизанами под Торезом и мощный взрыв на полигоне "ДНР". ВИДЕО08:49
- Подразделения НВФ применили на Донбассе танки: погиб боец ВСУ08:33
- Бойцы батальона "Азов" рассказали, зачем они вернулись на Донбасс. ВИДЕО08:09
- Украинских военных начали снабжать новой экипировкой и спецодеждой07:47
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть07:30
- Бойцы «Азова» объяснили, почему вернулись на передовую в зоне ООС22:38
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"