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Подрыв 8 российских танков партизанами под Торезом и мощный взрыв на полигоне "ДНР". ВИДЕО

05.03.2019 08:49
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Подрыв 8 российских танков партизанами под Торезом и мощный взрыв на полигоне "ДНР". ВИДЕО

Социальные сети смогли найти видео подрыва украинскими партизанами сразу 8 российских танков на полигоне боевиков на оккупированной части Донбасса в районе города Тореза.

Резонансная информация о взрыве 8 танков России появилась вчера, после того как ее подтвердила перешедшая на сторону Украины танкистка "ДНР" Светлана Дрюк: кадры смог найти и на своей странице в социальной сети опубликовать известный блогер Necro Mancer, передает dialog.ua.

Видео было снято в ноябре 2018 года: очевидец заметил на горизонте яркую вспышку и высокий столб дыма после взрыва, который тогда не получил объяснения и стал загадкой. Однако после публикации данных о подрыве партизанами сразу 8 танков россиян взрыв получил логическое обоснование. "Предположительно, тот взрыв на полигоне в Торезе, о котором идет речь", - написал блогер в комментарии к опубликованному видео.



Теги: Россия, Донбасс, взрыв, полигон, ДНР, боевики, танки, подрыв, партизаны, соцсети
 
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