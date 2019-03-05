Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки

05.03.2019 12:49

Защитникам Украины удалось успешно ликвидировать очередного участника российско-оккупационных войск в районе Горловки.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" опубликовал на своей странице в Facebook новость об очередном ликвидированном боевике "ДНР", передает "Диалог.UA".

Согласно данным ВСУ, 3 марта 2019 года "200-я бригада" оккупантов пополнилась очередным бойцом из 3-й ОМСБр. Штефан уточняет, что районе Горловки военнослужащим ООС удалось ликвидировать Любовь Коробку с позывным "Лютик" родом из Константиновки.