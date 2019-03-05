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Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины

05.03.2019 11:31
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Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины

Пресс-центр Операции Объединенных сил констатировал, что один украинский защитник погиб вследствие массированных обстрелов по всей линии фронта.

Штаб ООС фиксирует, как наемники РФ в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" 5 раз обстреляли позиции ВС Украины, передает "Диалог.UA".

Враг вел огонь из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов в районе населенного пункта Лебединский, села Водяное и населенного пункта Широкино. Также террористы атаковали ВСУ из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов у поселка Пески. А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял защитников Украины из минометов калибра 120 мм в районе поселка городского типа Зайцево. Мощные удары из артиллерийских систем калибра 122 мм пришлись по Новотошковскому, а из минометов калибра 82 мм боеивики ударили по ООС у села Крымское.



Теги: Донбасс, гибель, артиллерия, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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