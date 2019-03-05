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Пушилин пообещал «побороть коррупцию» в ОРДО
05.03.2019 14:09
Борьба с коррупцией является одним из главных направлений «политики ДНР».
Об этом заявил на форуме «Сила Донбасса» в неподконтрольном Украине Донецке главарь ОРДО Денис Пушилин, передает donpress.com.
Так, глава оккупационной «администрации» отметил:
«Особо подчеркну, что одним из трех ключевых направлений, наряду с развитием экономики и интеграционных процессов с РФ, должна стоять антикоррупционная политика. Она, прежде всего, должна быть направлена на причину возникновения коррупции в нашей стране».
Теги: экономика, Донбасс, коррупция, развитие, борьба, ДНР, Пушилин, РФ
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