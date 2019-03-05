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Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
05.03.2019 18:37
Экспорт произведенных в ОРДО товаров в зарубежные страны в 2018 году возрос.
Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.com.
Главарь ОРДО отмечают:
«О развитии предпринимательства и улучшении состоянии дел в экономике говорит и тот факт, что в 2018 году разница между импортом и экспортом начала сокращаться, что свидетельствует о положительных тенденциях в экономике».
По его словам, на данный момент основу «экспорта ДНР» составляет метал, уголь, электроэнергия и продукты питания.
Теги: экономика, Донбасс, экспорт, импорт, товар, ДНР, Пушилин
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