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Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»

05.03.2019 18:37
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Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»

Экспорт произведенных в ОРДО товаров в зарубежные страны в 2018 году возрос.

Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.com.

Главарь ОРДО отмечают:

«О развитии предпринимательства и улучшении состоянии дел в экономике говорит и тот факт, что в 2018 году разница между импортом и экспортом начала сокращаться, что свидетельствует о положительных тенденциях в экономике».

По его словам, на данный момент основу «экспорта ДНР» составляет метал, уголь, электроэнергия и продукты питания.



Теги: экономика, Донбасс, экспорт, импорт, товар, ДНР, Пушилин
 
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