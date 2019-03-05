Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»

05.03.2019 18:37

Экспорт произведенных в ОРДО товаров в зарубежные страны в 2018 году возрос.

Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.com.

Главарь ОРДО отмечают:

«О развитии предпринимательства и улучшении состоянии дел в экономике говорит и тот факт, что в 2018 году разница между импортом и экспортом начала сокращаться, что свидетельствует о положительных тенденциях в экономике».

По его словам, на данный момент основу «экспорта ДНР» составляет метал, уголь, электроэнергия и продукты питания.