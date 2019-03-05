В ОРДО намерены внедрить «систему -112»

05.03.2019 21:31

Так называемые «власти ДНР» пообещали внедрить на неподконтрольной Украине территории Донетчины «Систему-112», которая предназначена для оказания экстренной помощи населению.

Об этом сообщили в «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Так, в «ведомстве» отметили:

«Сейчас мы усовершенствуем Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Планы на будущее — развитие Системы-112, которая запущена в РФ и функционирует во многих городах. Мы разрабатываем нормативные правовые акты в этом направлении».