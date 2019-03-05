Последние новости раздела
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
- Как переход Дрюк на сторону ВСУ станет началом конца для "Л/ДНР": эксперт о фиаско кураторов Путина на Донбассе17:32
- На Донбассе появиться передвижной ветеринарный пункт помощи полицейским собакам. ВИДЕО17:13
В ОРДО намерены внедрить «систему -112»
05.03.2019 21:31
Так называемые «власти ДНР» пообещали внедрить на неподконтрольной Украине территории Донетчины «Систему-112», которая предназначена для оказания экстренной помощи населению.
Об этом сообщили в «МЧС ДНР», передает donpress.com.
Так, в «ведомстве» отметили:
«Сейчас мы усовершенствуем Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Планы на будущее — развитие Системы-112, которая запущена в РФ и функционирует во многих городах. Мы разрабатываем нормативные правовые акты в этом направлении».
Теги: Донбасс, помощь, МЧС, население, ДНР, РФ
Читайте также:
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
- Как переход Дрюк на сторону ВСУ станет началом конца для "Л/ДНР": эксперт о фиаско кураторов Путина на Донбассе17:32
- На Донбассе появиться передвижной ветеринарный пункт помощи полицейским собакам. ВИДЕО17:13
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна18:11
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
- Как переход Дрюк на сторону ВСУ станет началом конца для "Л/ДНР": эксперт о фиаско кураторов Путина на Донбассе17:32
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан