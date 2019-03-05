Последние новости раздела
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина
05.03.2019 22:31
После перехода на сторону Украины «командира женского танкового экипажа ДНР» Светланы Дрюк (Ветерок) так называемое «командование Народной милиции ЛНР» приняло решение сократить в рядах НВФ число женщин-«военнослужащих».
Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ, передает donpress.com.
Так, вчера во время оперативного совещания в штабе, так называемый «начальник управления НМ ЛНР» Михаил Филипоненко дал указания до 31 марта 2019 года принять меры по сокращению должностей «офицерского состава», занимаемых женщинами-военнослужащими. Кроме того, в медицинских подразделениях ЛНР» принято решение провести аттестацию всего личного состава с обязательной проверкой документов о медицинском образовании.
Теги: Донбасс, милиция, СМИ, документы, сокращение, медицина, женщины, ДНР, ЛНР, НВФ
Читайте также:
- Из подразделений «ЛНР» увольняют женщин-боевиков
- Освобожденным из плена «Л-ДНР» напомнили, что помощь выплатят тем, кто вовремя за ней обратится
- Пропагандисты «ЛДНР» рассказывают о «перспективах». Люди не верят
- Кремль резко сокращает "гуманитарку" для "ЛДНР" - "власти республик" озадачены
- Гаснет свет, исчезают люди: в сети рассказали о "правилах" выживания на оккупированном Донбассе
- Жители "ДНР и ЛНР" теперь смогут получать документы о рождении и смерти через украинские суды
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна18:11
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан