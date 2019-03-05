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Архив - Донецкая область

В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина

05.03.2019 22:31
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В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина

После перехода на сторону Украины «командира женского танкового экипажа ДНР» Светланы Дрюк (Ветерок) так называемое «командование Народной милиции ЛНР» приняло решение сократить в рядах НВФ число женщин-«военнослужащих».

Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ, передает donpress.com.

Так, вчера во время оперативного совещания в штабе, так называемый «начальник управления НМ ЛНР» Михаил Филипоненко дал указания до 31 марта 2019 года принять меры по сокращению должностей «офицерского состава», занимаемых женщинами-военнослужащими. Кроме того, в медицинских подразделениях ЛНР» принято решение провести аттестацию всего личного состава с обязательной проверкой документов о медицинском образовании.



Теги: Донбасс, милиция, СМИ, документы, сокращение, медицина, женщины, ДНР, ЛНР, НВФ
 
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