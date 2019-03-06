Из ОРДО запретят выезд должникам по алиментам

06.03.2019 13:30

Жители неподконтрольной Украине части Донетчины, имеющие задолженность по алиментам, не смогут выехать за пределы «республики». Об этом сообщает пресс-служба так называемого «Минюста ДНР».

По информации, при уклонении алиментщика от выполнения обязательств, представитель ГИС имеет право обратиться в суд для временного ограничения выезда должника за пределы ОРДО до выполнения обязательств по выплатам. В так называемом «ведомстве» отметили:

«В дальнейшем соответствующее постановление суда направляется государственным исполнителем в органы МГБ ДНР. Должник вносится в определенный список и, в дальнейшем, на него распространяется ограничение относительно пересечения границы Республики, куда бы он ни выезжал».

Как стало известно, на сегодняшний день на принудительном исполнении в территориальных органах ГИС находится порядка 15 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментов.

Источник: https://donpress.com