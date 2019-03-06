- Из ОРДО запретят выезд должникам по алиментам13:30
- На Донбассе идут ожесточенные бои: ВСУ нанесли ответный удар по позициям оккупантов11:45
- В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий09:30
- «Я ничего не приобрел»: экс-главарь «ДНР» рассказал, чего его «лишила война»08:43
- В Горловке закрылся ещё один крупный магазин08:15
- «Задрожали дома и стены»: в Донецке что-то «мощно бахнуло»08:00
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
Из ОРДО запретят выезд должникам по алиментам
Жители неподконтрольной Украине части Донетчины, имеющие задолженность по алиментам, не смогут выехать за пределы «республики». Об этом сообщает пресс-служба так называемого «Минюста ДНР».
По информации, при уклонении алиментщика от выполнения обязательств, представитель ГИС имеет право обратиться в суд для временного ограничения выезда должника за пределы ОРДО до выполнения обязательств по выплатам. В так называемом «ведомстве» отметили:
«В дальнейшем соответствующее постановление суда направляется государственным исполнителем в органы МГБ ДНР. Должник вносится в определенный список и, в дальнейшем, на него распространяется ограничение относительно пересечения границы Республики, куда бы он ни выезжал».
Как стало известно, на сегодняшний день на принудительном исполнении в территориальных органах ГИС находится порядка 15 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, запрет, должник, алименты, ДНР, ОРДО
- Вооруженные боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- "Нельзя так издеваться над людьми в 21-м веке! Нас взяли в рабство", - работники отжатых у Ахметова предприятий Донбасса в панике - главари "ДНР" запретили им покидать пределы "республики"
- Донбасс: наблюдатели ОБСЕ нарвались на запреты
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев
- Главарь "ДНР" успокоил "невыездных" бюджетников
- Из ОРДО запретят выезд должникам по алиментам13:30
- На Донбассе идут ожесточенные бои: ВСУ нанесли ответный удар по позициям оккупантов11:45
- В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий09:30
- «Я ничего не приобрел»: экс-главарь «ДНР» рассказал, чего его «лишила война»08:43
- В Горловке закрылся ещё один крупный магазин08:15
- «Задрожали дома и стены»: в Донецке что-то «мощно бахнуло»08:00
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- Из ОРДО запретят выезд должникам по алиментам13:30
- В Генштабе ВСУ бьют тревогу: РФ готовит вторжение в Украину 13:16
- «Миллионы Зеленских»: Коломойский оценил масштабы грядущих перемен13:00
- В Чехии лев загрыз своего владельца12:40
- Ждем паники РФ: в Одессу зашли корабли НАТО12:35
- Эксперты пояснили, почему даже добыча собственного газа в Украине не приведет к снижению его цены12:25
- Как поведет себя доллар перед выборами: интересный прогноз12:10
- Украина вошла в четверку стран с самым дешевым мобильным интернетом12:00
- На Донбассе идут ожесточенные бои: ВСУ нанесли ответный удар по позициям оккупантов11:45
- Великий пост: дата начала и правила11:31
- Великий пост: дата начала и правила11:31
- Медики рассказали, к чему приводит хроническая усталость10:17
- Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером08:33
- 10 снов, которые нельзя игнорировать07:10
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- На Донбассе убит командир террористов "Скиф". ВИДЕО