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«Я ничего не приобрел»: экс-главарь «ДНР» рассказал, чего его «лишила война»
Один из создателей «ДНР» Андрей Пургин на своей странице в соцсети пожаловался, что его участие в оккупации Донбасса обернулась для него финансовыми потерями. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети.
Пургин отмечает, что вокруг его персоны очень много слухов, однако в реальной жизни, с начала войны он якобы лишился имущества:
«За годы войны я потерял двухэтажный магазин и весь товар, что был в нем, на крупную сумму. Он был разграблен и сожжен. Как и квартира моих родителей, которую буквально залили бензином и сожгли. И ничего не приобрел».
При этом он уточнил, что не является подписантом Минских соглашений, и всего лишь принимал участие в нескольких встречах в Минске:
«Я готовил Минские соглашения, принимал участие в двух встречах в августе и сентябре 2014-го года, но не подписывал их. Подписи ставил Александр Владимирович Захарченко и оба соглашения и сентября 14-го года и февраля 15-го года ратифицировал Верховный (сентябрь 14-го) и Народный (февраль 15-го) советы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, Пургин
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