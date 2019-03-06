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На Донбассе идут ожесточенные бои: ВСУ нанесли ответный удар по позициям оккупантов
На протяжении вторника, 5 марта, сепаратистами семь раз был нарушен режим прекращения огня.
Более того, оккупанты шесть раз использовали оружие, которое является запрещенным, следуя минским договоренностям.
Информацию предоставляет штаб ООС, передает издание "Диалог.UA". Как сообщается, на территории полосы ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз открыл огонь по украинским позициям.
Также известно, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупанты обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины, используя минометы калибра 82 мм возле села Крымское.
Обстрелы стали причиной того, что два украинских бойца были ранены. Отмечается, что украинская сторона не стала молчать и нанесла ответный удар, в результате которого был убит один сепаратист и еще двое получили ранения. В ведомстве сообщили о том, что по ситуации на утро 6 марта военные не зафиксировали обстрелы украинских позиций. Как отмечают в ООС, украинскими бойцами надежно контролируется противник, а также соблюдаются условия прекращения огня.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, ВСУ
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