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Побег невозможен: В «Л-ДНР» минируют территорию вблизи военных частей
На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей усиливают меры по предотвращению перехода участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) на сторону Объединенных сил. Созданы комиссии, которые выявляют «неблагонадежных лиц». Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает меры по предотвращению попадания в плен или перехода на сторону Объединенных сил военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В частности, уточняют в пресс-службе, под видом контроля мероприятий воспитательной работы в подразделения НВФ прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых «неблагонадежных лиц». «В состав указанных комиссий привлекаются офицеры с военно-политической работы и представители ФСБ РФ», – сказано в сообщении.
При этом, основные усилия члены комиссий уделяют военным, имеющим родственников или поддерживающим связи с гражданами на подконтрольной территории Украины.
Кроме того, по сообщению ГУР, командованием НВФ отдано распоряжение о минировании местности вблизи военных частей и передовых позиций для избежания «самовольного оставления частей и перехода линии разграничения».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, военная база, ДНР, ЛНР, заминировано
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