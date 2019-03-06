"Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»

06.03.2019 18:35

Экс-глава пророссийских террористов Павел Губарев, который стоял у истоков самопровозглашенной «ДНР», заявил, что в период правления «экс-министра» Александра Тимофеева по кличке «Ташкент», так называемая «республика» оказалась в ужасном состоянии, передает replyua.net.

Соответствующую точку зрения он озвучил в интервью одному из сепаратистских ресурсов, комментируя новости о вероятном задержании «Ташкента» в Ростове-на-Дону.



«Построенный этими «товарищами» социализм – это социализм для узкой группы людей, деливших между собой государственную казну по справедливости. Говоря серьезно, то никакого даже намека на справедливость в «ДНР» при Тимофееве не было – ни в риторике, ни на практике», – сказал он.



Губарев добавил, что Тимофеев и его команда в «ДНР» создали преступные экономические схемы. Бывший главарь террористов также сообщил о процветавшей на таможне коррупции и липовых штрафах при проверках предприятий «министерством финансов и сборов республики». Он утверждает, что все тендеры также были проплачены. «Это полный беспредел и бананизация республики», - пожаловался он.