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Россия хочет забрать с Донбасса в Сибирь учителей и докторов
Устроившая войну на Донбассе Россия продолжает грабить восток Украины, пытаясь воспользоваться кровавым конфликтом в собственных интересах.
На фоне оккупации и разрухи россияне переманивают к себе самых квалифицированных специалистов, включая учителей и врачей.
Об этом сообщает известное российское издание "Комсомольская правда", анонсируя приезд в центр Иркутской области в Сибири семей из Донбасса и Украины.
Достоверность информации проверить на данный момент невозможно, однако россияне рапортуют о возможности восполнить свои кадровые дыры переселенцами из Украины.
"Если все пойдет по плану, то в райцентры Иркутской области поедут семьи учителей и врачей. В основном из Донбасса и Украины", - сообщают российские журналисты.
При этом в социальных сетях пишут, что Россия продолжает подло пользоваться конфликтом и войной, которую сама же и устроила.
"Помните: "Привет, Чита! Привет, Улан Удэ! Привет, Ясногорск!"? Все "по-честному" – они нам боевых бурятов, а Донбасс – врачей, учителей, инженеров, строителей…" - пишут люди.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, учитель, доктор, Сибирь, ДНР
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