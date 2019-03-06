Россия хочет забрать с Донбасса в Сибирь учителей и докторов

06.03.2019 14:30

Устроившая войну на Донбассе Россия продолжает грабить восток Украины, пытаясь воспользоваться кровавым конфликтом в собственных интересах.

На фоне оккупации и разрухи россияне переманивают к себе самых квалифицированных специалистов, включая учителей и врачей.

Об этом сообщает известное российское издание "Комсомольская правда", анонсируя приезд в центр Иркутской области в Сибири семей из Донбасса и Украины.

Достоверность информации проверить на данный момент невозможно, однако россияне рапортуют о возможности восполнить свои кадровые дыры переселенцами из Украины.

"Если все пойдет по плану, то в райцентры Иркутской области поедут семьи учителей и врачей. В основном из Донбасса и Украины", - сообщают российские журналисты.



При этом в социальных сетях пишут, что Россия продолжает подло пользоваться конфликтом и войной, которую сама же и устроила.

"Помните: "Привет, Чита! Привет, Улан Удэ! Привет, Ясногорск!"? Все "по-честному" – они нам боевых бурятов, а Донбасс – врачей, учителей, инженеров, строителей…" - пишут люди.





Источник: www.dialog.ua