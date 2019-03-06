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Увеличилось число грузовых автомобилей с неизвестными грузами, едущих через КПП «Гуково» и «Донецк»
Через КПП «Гуково» и «Донецк» с временно оккупированных территорий и в обратном направлении проезжает большое количество грузовых автомобилей с неизвестными грузами. На этой неделе число грузовиков, въезжающих в РФ увеличился. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в еженедельном отчете от СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» на основе информации по состоянию на 5 марта 2019 года
«В течение отчетного периода OM наблюдал увеличение общего количества грузовиков, пересекающих границу в обоих направлениях и на обоих ППГ. По сравнению с предыдущей неделей общее количество грузовых автомобилей увеличилось с 665 до 782; 403 таких грузовика въехали в РФ, а 379 — в Украину.
Наблюдатели СММ ОБСЕ также продолжали наблюдать за автоцистернами, пересекающими границу в обоих направлениях. За отчетную неделю количество автоцистерн сократилось до 35 (против 49 за предыдущий отчетный период). Эти грузовики были замечены при пересечении границы на обоих пунктах пропуска. На грузовиках на цистернах были написаны слова «Пропан» и «Огнеопасно» на русском или украинском языках. Большинство автоцистерн имели знаки опасности, указывающие на то, что они перевозили пропан или смесь пропана и бутана».
Теги: Донецк, Донбасс, автомобиль, ДНР
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