Последние новости раздела
- В Горловке закрылся ещё один крупный магазин08:15
- «Задрожали дома и стены»: в Донецке что-то «мощно бахнуло»08:00
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
В Горловке закрылся ещё один крупный магазин
06.03.2019 08:15
Во временно оккупированной Горловке умирает бизнес и торговля. Так, горловчане с грустью отметили, что закрылся магазин «Bonitta». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке умирает бизнес, закрываются магазины, проработавшие много лет и пользовавшиеся популярностью у жителей города. Так, на улице Гагарина закрылся магазин «Bonitta».
Верным признаком того, что магазин находится в «предсмертном» состоянии, становится объявление о полной распродаже.
Как сообщалось ранее, во временно оккупированной Горловке закрылись магазины «Creativ» и «Club Kotton».
Теги: Донбасс, Горловка, магазин, ДНР
Читайте также:
- За одну ночь загадочно сгорели три магазина депутата от Партии регионов
- В Донецке продают печенье украинской фабрики «Конти», изготовленное в Горловке (ФОТО)
- 17-летний вор проявлял чудеса акробатики
- В Горловке закрываются магазины
- Горловчанам предлагают просроченное российское пиво и шампанское
- Подросток пытался ограбить два магазина
- «Задрожали дома и стены»: в Донецке что-то «мощно бахнуло»08:00
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- В Горловке закрылся ещё один крупный магазин08:15
- «Задрожали дома и стены»: в Донецке что-то «мощно бахнуло»08:00
- Человек новой эпохи: астрологи назвали будущего президента Украины07:48
- В «Батькивщине» озвучили последствия решения суда по цене на газ07:27
- 10 снов, которые нельзя игнорировать07:10
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- 10 снов, которые нельзя игнорировать07:10
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"
- На Донбассе убит командир террористов "Скиф". ВИДЕО
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»