В Горловке закрылся ещё один крупный магазин

06.03.2019 08:15

Во временно оккупированной Горловке умирает бизнес и торговля. Так, горловчане с грустью отметили, что закрылся магазин «Bonitta». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке умирает бизнес, закрываются магазины, проработавшие много лет и пользовавшиеся популярностью у жителей города. Так, на улице Гагарина закрылся магазин «Bonitta».

Верным признаком того, что магазин находится в «предсмертном» состоянии, становится объявление о полной распродаже.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированной Горловке закрылись магазины «Creativ» и «Club Kotton».