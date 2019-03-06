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В Кабмине рассказали, как жителям ОРДЛО и переселенцам участвовать в выборах

06.03.2019 17:00
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В Кабмине рассказали, как жителям ОРДЛО и переселенцам участвовать в выборах

На сайте Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц были опубликованы рекомендации по голосованию на выборах 2019 года для переселенцев и жителей ОРДЛО.

В министерстве объяснили, что переселенцы и жители оккупированных территорий до 25 марта должны прийти в отделение Государственного реестра избирателей и написать соответствующее заявление. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий личность и украинское гражданство — паспорт или временное удостоверение гражданина Украины, а для военнослужащих — свидетельство или военный билет.

После этого заявителю дадут номер избирательного участка, на который тот должен прийти и проголосовать. 

Согласно инструкции, такую же процедуру необходимо пройти переселенцам и жителям ОРДЛО, если будет назначен второй тур выборов. Однако сделать это нужно до 15 апреля. 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы президента, Кабмин, ДНР, ЛНР, переселенцы, ОРДЛО
 
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