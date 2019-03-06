Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Киевском районе Донецка обстрелом поврежден жилой дом

06.03.2019 19:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киевском районе Донецка обстрелом поврежден жилой дом

В Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка в результате обстрелов поврежден жилой дом. Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, в результате обстрела зафиксированы повреждения жилого дома по адресу: улица Сенявина, 15.

Отмечается, что в доме повреждено остекление и кровля. Данных о пострадавших не поступало.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх