В Киевском районе Донецка обстрелом поврежден жилой дом

06.03.2019 19:45

В Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка в результате обстрелов поврежден жилой дом. Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, в результате обстрела зафиксированы повреждения жилого дома по адресу: улица Сенявина, 15.

Отмечается, что в доме повреждено остекление и кровля. Данных о пострадавших не поступало.

Источник: https://donpress.com