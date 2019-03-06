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В Киевском районе Донецка обстрелом поврежден жилой дом
06.03.2019 19:45
В Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка в результате обстрелов поврежден жилой дом. Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
По его словам, в результате обстрела зафиксированы повреждения жилого дома по адресу: улица Сенявина, 15.
Отмечается, что в доме повреждено остекление и кровля. Данных о пострадавших не поступало.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел
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