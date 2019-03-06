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В Мариуполе врач "скорой" спас мужчину от ограбления
06.03.2019 16:30
Сегодня ночью в Приморском районе на улице Кронштадтской неизвестный совершил нападение на 58-летнего мужчину.
Об этом 0629 сообщили медики.
Случайным свидетелем нападения стал врач скорой помощи, станция которой расположена неподалеку. Врач стал кричать и таким образом спугнул грабителя.
Пострадавшего с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, резаной раной колена и вывихом плеча госпитализировали в городскую больницу №1.
Комментарий полиции ожидается.
Теги: Донбасс, Мариуполь, врачи, ограбление
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