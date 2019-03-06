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Архив - Донецкая область

В Мариуполе врач "скорой" спас мужчину от ограбления

06.03.2019 16:30
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Сегодня ночью в Приморском районе на улице Кронштадтской неизвестный совершил нападение на 58-летнего мужчину.

Об этом 0629 сообщили медики.

Случайным свидетелем нападения стал врач скорой помощи, станция которой расположена неподалеку. Врач стал кричать и таким образом спугнул грабителя.

Пострадавшего с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, резаной раной колена и вывихом плеча госпитализировали в городскую больницу №1.

Комментарий полиции ожидается.



Теги: Донбасс, Мариуполь, врачи, ограбление
 
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