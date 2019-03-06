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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий

06.03.2019 09:30
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В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий

По данным украинской разведки, в ОРДЛО российские кураторы активно готовят подразделения НВФ «ЛДНР» к эскалации конфликта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

На данный момент усилена подготовка соединений и частей «ЛДНР» к активизации боевых действий. Так, с 1 марта членов НВФ начали отзывать из отпусков, запретили на неопределенный срок увольняться из расположения частей. Кроме того, возросла интенсивность пополнения передовых подразделений боеприпасами. В неподконтрольных Украине Донецке и Луганске заявили, что «власти» запретили главврачам покидать пределы городов. Разведка со ссылкой на источник отмечает:

«Им нельзя выезжать из города вообще никуда — ни в Россию, ни в Украину».

В медицинских учреждениях ОРДЛО пополняют запасы донорской крови за счет принуждения к сдаче крови участников НВФ, сотрудников «государственных учреждений» и студентов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевые действия, ОРДЛО
 
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