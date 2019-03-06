- В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий09:30
- «Я ничего не приобрел»: экс-главарь «ДНР» рассказал, чего его «лишила война»08:43
- В Горловке закрылся ещё один крупный магазин08:15
- «Задрожали дома и стены»: в Донецке что-то «мощно бахнуло»08:00
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий
По данным украинской разведки, в ОРДЛО российские кураторы активно готовят подразделения НВФ «ЛДНР» к эскалации конфликта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
На данный момент усилена подготовка соединений и частей «ЛДНР» к активизации боевых действий. Так, с 1 марта членов НВФ начали отзывать из отпусков, запретили на неопределенный срок увольняться из расположения частей. Кроме того, возросла интенсивность пополнения передовых подразделений боеприпасами. В неподконтрольных Украине Донецке и Луганске заявили, что «власти» запретили главврачам покидать пределы городов. Разведка со ссылкой на источник отмечает:
«Им нельзя выезжать из города вообще никуда — ни в Россию, ни в Украину».
В медицинских учреждениях ОРДЛО пополняют запасы донорской крови за счет принуждения к сдаче крови участников НВФ, сотрудников «государственных учреждений» и студентов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевые действия, ОРДЛО
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла
- Отвод техники на Донбассе: танки должны замереть на 4 месяца
- Мнение: оккупированный Донбасс можно освободить за два-три года
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Беглый Гиркин-Стрелков: Россия проигрывает, война неизбежна
- Ходаковский рассказал, когда ждать обострения на Донбассе
- В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий09:30
- «Я ничего не приобрел»: экс-главарь «ДНР» рассказал, чего его «лишила война»08:43
- В Горловке закрылся ещё один крупный магазин08:15
- «Задрожали дома и стены»: в Донецке что-то «мощно бахнуло»08:00
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- В небе над Италией появился облик "Иисуса Христа"09:45
- В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий09:30
- США заявили о намерении предоставить Украине новое вооружение для ВСУ 09:15
- Конфуз мэра рассмешил всю Украину09:00
- «Я ничего не приобрел»: экс-главарь «ДНР» рассказал, чего его «лишила война»08:43
- Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером08:33
- В Горловке закрылся ещё один крупный магазин08:15
- «Задрожали дома и стены»: в Донецке что-то «мощно бахнуло»08:00
- Человек новой эпохи: астрологи назвали будущего президента Украины07:48
- В «Батькивщине» озвучили последствия решения суда по цене на газ07:27
- Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером08:33
- 10 снов, которые нельзя игнорировать07:10
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- На Донбассе убит командир террористов "Скиф". ВИДЕО
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть