Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста

07.03.2019 13:00

Боевики ОРДО не пропустили на оккупированную территорию три из четырех грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает ОстроВ.

Отмечается, что через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика от МККК. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны.

"При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украины территорию", - говорится в сообщении.