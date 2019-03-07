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Украинские военные уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой. ВИДЕО
07.03.2019 12:16
В районе Ясиноватской автомобильной развязки военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили пулеметное гнездо российской гибридной армии в Донбассе. Об этом пишет, выложив в YouTube соответствующее видео, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц», передает Лига.
"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной «страйк» от воинов ООС", - подписано видео.
Когда точно произошел боевой эпизод в районе треугольника Донецк-Авдеевка-Ясиновая, не сообщается.
Вчера, 6 марта, впервые в 2019 году российская оккупационная армия в Донбассе применила артиллерию калибра 152 мм.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, Ясиноватая, обстрел, ООС
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