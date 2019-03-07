Уничтожена гумпомощь: в «администрации» и «райотделе» Донецка и Горловки произошли пожары

07.03.2019 11:15

Спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар в здании «администрации» Петровского района неподконтрольного Украине Донецка, огнем уничтожены упаковки с гуманитарной помощью. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«Сегодня, 7 марта, произошел пожар в комнате на цокольном этаже четырехэтажном здания администрации Петровского района Донецка. Пожаром уничтожена гуманитарная помощь — детское питание в картонных упаковках и вещи на площади пять квадратных метров».

Стало известно, что в результате пожара повреждены упаковки с гуманитарным грузом на площади 30 квадратных метров.

Также, было ликвидировано возгорание в Центрально-Городском районном отделении «полиции» неподконтрольной Украине Горловки. Огнем уничтожена комната участкового, также повреждены кабинет следствия, перекрытие между вторым и третьим этажами и кровля здания.

Причины данных происшествий устанавливаются.

Источник: https://donpress.com