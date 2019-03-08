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Армия РФ считает огромные потери - убитых и раненых около двух десятков: ВСУ мощно отомстили за своих бойцов
Пресс-центр Операции Объединенных сил констатировал, что российско-террористические войска несут колоссальные потери на временно оккупированном Донбассе.
Вчера, 7 марта, несмотря на объявленное перемирие на Донбассе, боевики "Л/ДНР" 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".
В результате обстрелов сразу пятеро военнослужащих Вооруженных сил получили ранения. В штабе ООС уверяют, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа из дежурных огневых средств. Согласно обнародованным данным разведки, четыре боевика были ликвидированы, тринадцать получили ранения. Также была уничтожена боевая машина пехоты противника. Также зафиксировано, что сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего был поврежден многоквартирный дом. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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