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Архив - Донецкая область

Боевик «ДНР» на «полигоне» свел счеты с жизнью

08.03.2019 11:52
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Боевик «ДНР» на «полигоне» свел счеты с жизнью

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Так, 20 февраля 2019 года на полигоне в Енакиево совершил суицид боевик «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 20 февраля 2019 года боевик «ДНР» Пюра Антон Валентинович совершил самоубийство на полигоне боевиков «ДНР» «Удачный» в районе временно оккупированного Енакиево. Однако, источник ставит под сомнение версию самоубийства:
«#Горлівка Пюра Антон Валентинович — внесить інфу. Орки сказали, що самогубство, він вистрелив собі у голову на полігоні «Удачний» Єнакієве 20.02.19. але… в нас сумніви».



Теги: Донбасс, Енакиево, суицид, боевик, полигон, самоубийство, ДНР, потери
 
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