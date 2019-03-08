- Боевики за сутки выпустили 119 снарядов: мирные города и села Донбасса содрогались от работы артиллерии12:08
- Боевик «ДНР» на «полигоне» свел счеты с жизнью11:52
- На Донбассе вступило в силу очередное перемирие11:31
- В Горловке резко увеличилось число суицидов10:47
- В зоне ООС обострение: у обеих сторон большие потери10:28
- Армия РФ считает огромные потери - убитых и раненых около двух десятков: ВСУ мощно отомстили за своих бойцов10:09
- На Донбассе обострение: ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранеными09:50
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»09:28
- «Не для этого работали»: член НВФ из Горловки объяснил, зачем пошел воевать. ВИДЕО09:12
- Фото "ополченочек" Пушилина поразило соцсети: "Половина Донецка живет впроголодь, а их что, на убой кормят"08:49
Боевики за сутки выпустили 119 снарядов: мирные города и села Донбасса содрогались от работы артиллерии
Оккупанты РФ обстреливали позиции войск ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, выпустив около 119 боеприпасов за сутки.
Штаб ООС сообщает, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг пять раз обстрелял бойцов ВСУ из минометов калибра 120 мм возле Водяного, передает "Диалог.UA".
Также противник бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Гнутово и населенного пункта Пески. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” армия РФ нарушила режим тишины 13 раз. Враг атаковал ООС из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе села Крымское, Хутора Вольный, Айдар, Троицкого и Новозвановки. Удары артиллерийских систем калибра 152 мм пришлись по Новотошковскому А из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили у села Екатериновка, возле Зайцево и поселка Новолуганское.
Теги: Донбасс, артиллерия, ВСУ, обстрелы, минометы, РФ, ООС
- Донецкое направление накрыла артиллерия
- Обстрелы Донбасса за сутки: максимально полная информация
- Боевики на Донбассе ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились
- Оккупация дорого обходится: агрессор потерял БМП и автомобиль в бою с ВСУ
- Оккупанты РФ прибегли к мощным минометным обстрелам: как бойцы ВСУ отразили атаки на Крымское и Талаковку
- Армия РФ считает огромные потери - убитых и раненых около двух десятков: ВСУ мощно отомстили за своих бойцов
- Боевики за сутки выпустили 119 снарядов: мирные города и села Донбасса содрогались от работы артиллерии12:08
- Боевик «ДНР» на «полигоне» свел счеты с жизнью11:52
- На Донбассе вступило в силу очередное перемирие11:31
- В Горловке резко увеличилось число суицидов10:47
- В зоне ООС обострение: у обеих сторон большие потери10:28
- Армия РФ считает огромные потери - убитых и раненых около двух десятков: ВСУ мощно отомстили за своих бойцов10:09
- На Донбассе обострение: ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранеными09:50
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»09:28
- «Не для этого работали»: член НВФ из Горловки объяснил, зачем пошел воевать. ВИДЕО09:12
- Фото "ополченочек" Пушилина поразило соцсети: "Половина Донецка живет впроголодь, а их что, на убой кормят"08:49
- Боевики за сутки выпустили 119 снарядов: мирные города и села Донбасса содрогались от работы артиллерии12:08
- Боевик «ДНР» на «полигоне» свел счеты с жизнью11:52
- На Донбассе вступило в силу очередное перемирие11:31
- Соловьев решил принудить Украину к "миру": "Сделаем блестяще, как в Грузии и Сирии"11:13
- Мартовское обновление Windows 10 огорчило геймеров11:00
- В Горловке резко увеличилось число суицидов10:47
- В зоне ООС обострение: у обеих сторон большие потери10:28
- Армия РФ считает огромные потери - убитых и раненых около двух десятков: ВСУ мощно отомстили за своих бойцов10:09
- Донецкому художественному музею подарили портрет Тараса Шевченко10:00
- На Донбассе обострение: ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранеными09:50
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- Самые глупые Знаки Зодиака
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе