Боевики за сутки выпустили 119 снарядов: мирные города и села Донбасса содрогались от работы артиллерии

08.03.2019 12:08

Оккупанты РФ обстреливали позиции войск ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, выпустив около 119 боеприпасов за сутки.

Штаб ООС сообщает, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг пять раз обстрелял бойцов ВСУ из минометов калибра 120 мм возле Водяного, передает "Диалог.UA".

Также противник бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Гнутово и населенного пункта Пески. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” армия РФ нарушила режим тишины 13 раз. Враг атаковал ООС из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе села Крымское, Хутора Вольный, Айдар, Троицкого и Новозвановки. Удары артиллерийских систем калибра 152 мм пришлись по Новотошковскому А из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили у села Екатериновка, возле Зайцево и поселка Новолуганское.