«Готовы ко всему»: командующий ООС оценил готовность ВСУ к наступлению

08.03.2019 12:52

Бойцы ВСУ готовы к всем формам и способам ведения борьбы на Донбассе.

Об этом заявил командующий ООС Сергей Наев, передает donpress.com.

В частности, он уточнил :

«ООС готовы к всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы к всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом».

По его словам, за украинский народ «надо воевать и надо победить».