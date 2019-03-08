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Архив - Донецкая область

«Готовы ко всему»: командующий ООС оценил готовность ВСУ к наступлению

08.03.2019 12:52
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«Готовы ко всему»: командующий ООС оценил готовность ВСУ к наступлению

Бойцы ВСУ готовы к всем формам и способам ведения борьбы на Донбассе.

Об этом заявил командующий ООС Сергей Наев, передает donpress.com.

В частности, он уточнил :

«ООС готовы к всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы к всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом».

По его словам, за украинский народ «надо воевать и надо победить».



Теги: Донбасс, ВСУ, наступление, Наев, ООС
 
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