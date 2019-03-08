Какие существовали и действуют группировки "ДНР"

08.03.2019 20:25

Этого времени оказалось вполне достаточно для того, чтобы отойти от романтического революционного дурмана и взглянуть на происходящее более трезвым взглядом.

Но задача эта оказалась весьма непростой. А все потому, что текущая ситуация в «ДНР» похожа на какой-то бредовый пятилетний сон, передает news.dn.ua.

Люди еще не успели отвыкнуть от того, что вся республика держится на крепких плечах и военном таланте выдающегося генерала Захарченко, ставшего в один ряд с Жуковым и Кутузовым, а им уже вкладывают новую картинку мира: республику, разворованную бандой Захарченко, спасет Пушилин, который является светилом в мире дипломатии. Только научились поклоны бить “Ташкенту” Тимофееву, а его уже сажать собрались. Еще вчера Захарченко воспевался как правитель с твердой рукой, а уже сегодня из Пушилина лепят образ истинного демократа: вот он и общественную палату формирует, чтобы люди могли все решать, и молодежный парламент создает, чтобы дать дорогу молодежи. Это вам не Захарченко, который создавал отряды пионеров имени себя любимого (люди еще не скоро забудут “захаровцев”).

В добавок к этому из России подливают масла в огонь бывшие выдающиеся деятели Новороссии – “полководец” Стрелков-Гиркин, “кризисный премьер-министр” Александр Бородай, “оппозиционер” Александр Ходаковский. Они успевают не только покритиковать Пушилина, но еще и друг друга помоями облить. Посмотрев на все это, любой житель Донецка схватится за голову от горечи осознания того, что произошло и от понимания, что этой шайке удалось обмануть значительную часть населения Донбасса.

Кроме этой своры мошенников, которые под предлогом строительства республики грабили жителей Донбасса так сказать“сверху”, на “нижнем” уровне тоже действовало немало различных группировок, которые под лозунгом защиты людей от фашистов у этих же людей отнимали автомобили, имущество. Другими словами, происходил банальный грабеж. В результате простой житель Донбасса оказался в ситуации, когда его грабят со всех сторон. Одними из наиболее успешных в разграблении на “низовом уровне” стали казаки, которые имели свое понимание “вольницы”: кто с оружием, тот и волен брать, что захочет. При этом, казаки наживались не только на грабежах, но и на материальной помощи, собранной в России для нужд борцов с фашизмом. Такую схему в 2014-2015 годах пытались провернуть многие мошенники. Кроме казаков, этим прославился батальон “Троя”. Пока бойцы батальона грабили местное население, их командир, известный под позывным “Алабай”, искал в Москве сердобольных спонсоров, готовых помочь “защитникам русского мира”.

В случае с “Троей” все завершилось их разгоном, так как “Алабай” не только игнорировал Захарченко, но даже своим подопечным из Москвы привозил сущую мелочь, распихав весь донат по карманам. Однако более расторопные “командиры”, которые регулярно отдают дань наверх, и сейчас продолжают грабить население. Для них не важно, кто у руля – Захарченко, Пушилин, или еще кто-то. Главное, что схема работает.