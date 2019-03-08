Командующий ООС объяснил, что ждет перешедшую на сторону ВСУ Светлану Дрюк

08.03.2019 18:19

Командующий ООС Сергей Наев заявил, что перешедшая на сторону Украины танкистка «ДНР» Светлана Дрюк должна понести уголовную ответственность.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает donpress.com.

Так, Наев отметил:

«В Украине созданы такие условия, что люди которые ошиблись достаточно серьезно — совершили преступления — могут перейти на сторону добра, на сторону украинского народа».

В то же время, Наев подчеркнул, что при установлении вины, она должна ответить за содеянное.

«Если в ее действиях есть состав преступления, а из того, что мне известно так и есть, человек должен ответить. После освобождения из соответствующих учреждений, может стать полноценной гражданкой Украины».