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«Лада и благополучия»: Пушилин поздравил жительниц ОРДО с 8 марта
08.03.2019 16:29
Главарь «ДНР» Денис Пушилин поздравил жительниц ОРДО с 8 марта.
Он отметил активное участие представительниц прекрасного пола в «формировании государства, решении важных экономических, социальных и гуманитарных вопросов», передает donpress.com.
В частности, Пушилин отметил:
«В этот праздник весны, красоты, женственности и добра я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете этот мир совершеннее. Пусть всегда вам в жизни сопутствует удача, а в семьях царят лад и благополучие. Мира, добра и любви».
Теги: Донбасс, праздник, поздравление, весна, 8 марта, женщины, ДНР, Пушилин
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