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«Лада и благополучия»: Пушилин поздравил жительниц ОРДО с 8 марта

08.03.2019 16:29
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«Лада и благополучия»: Пушилин поздравил жительниц ОРДО с 8 марта

Главарь «ДНР» Денис Пушилин поздравил жительниц ОРДО с 8 марта.

Он отметил активное участие представительниц прекрасного пола в «формировании государства, решении важных экономических, социальных и гуманитарных вопросов», передает donpress.com.

В частности, Пушилин отметил:

«В этот праздник весны, красоты, женственности и добра я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете этот мир совершеннее. Пусть всегда вам в жизни сопутствует удача, а в семьях царят лад и благополучие. Мира, добра и любви».



Теги: Донбасс, праздник, поздравление, весна, 8 марта, женщины, ДНР, Пушилин
 
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