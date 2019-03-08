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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Доктор»
08.03.2019 13:48
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут серьезные потери в живой силе. Так, 7 марта 2019 года ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Доктор».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, 7 марта 2019 года ликвидирован боевик «ДНР» Протоцкий Александр Петрович с позывным «Доктор»/ «Док». О Протоцком известно, что он родился в Донецке 4 июня 1956 года.
Кроме того, пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные разведки сообщает о том, что 6 марта 2019 года ликвидированы двое боевиков «ДНР», трое ранены и уничтожена одна единица военной техники.
Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, боевик, ДНР, потери, ООС
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