Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Доктор»

08.03.2019 13:48

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут серьезные потери в живой силе. Так, 7 марта 2019 года ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Доктор».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 7 марта 2019 года ликвидирован боевик «ДНР» Протоцкий Александр Петрович с позывным «Доктор»/ «Док». О Протоцком известно, что он родился в Донецке 4 июня 1956 года.

Кроме того, пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные разведки сообщает о том, что 6 марта 2019 года ликвидированы двое боевиков «ДНР», трое ранены и уничтожена одна единица военной техники.